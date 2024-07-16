«Для меня это был большой позор». Финский форвард «Сент-Луиса» — о проблемах с алкоголем

27-летний финский нападающий «Сент-Луис Блюз» Каспери Капанен рассказал о своих проблемах с алкоголем. Напомним, в феврале 2024 года форвард получил штраф в размере $ 108,7 тыс. за езду в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах.

«Я даже не осмелился сказать [о штрафе] отцу, потому что знал, что он будет очень разочарован. Я рассказал об этом матери, и, конечно же, моя девушка знала об этом. Я рассказал остальным только тогда, когда об этом стало известно общественности. Для меня это был большой позор.

Бывали моменты, когда приходилось задаваться вопросом, это уже проблема или ещё нет. В какой-то момент выпивки стало больше, и я делал это не для того, чтобы отпраздновать какое-либо событие, а потому что в течение сезона было столько давления, раздражения или беспокойства. Я пытался использовать алкоголь, чтобы заглушить эти чувства», — приводит слова Капанена Ilta-Sanomat.

По словам хоккеиста, с тех пор дела пошли в лучшую сторону благодаря поддержке близких и профессиональной помощи.

Напомним, в прошлом сезоне Капанен принял участие в 73 матчах в составе «Сент-Луиса», в которых отметился 22 (6+16) результативными действиями.