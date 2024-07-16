Доминик Гашек оценил включение Павла Дацюка в Зал славы НХЛ

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек прокомментировал введение легендарного российского нападающего Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

«Новые члены будут приняты в Зал славы НХЛ в ноябре. Среди них будет гражданин России, бывший выдающийся хоккеист Павел Дацюк. Своими прекрасными выступлениями и всем, что он сделал для хоккея, Павел, несомненно, заслуживает места в Зале славы. Введение в Зал славы является публичным мероприятием, и каждый хоккеист обычно присутствует на церемонии. Здесь надо сказать, что каждое публичное выступление гражданина России, официально не осудившего спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), автоматически является её рекламой.

Я не знаю, планирует ли Павел в ближайшие месяцы осудить это, и, главное, сможет ли он это сделать. Однако если он этого не сделает, то его появление на церемонии награждения станет огромной рекламой спецоперации. И это приведёт к эскалации конфликта и отсрочке достижения мира.

Канада и руководство Зала славы НХЛ должны решить, что для них важнее. Решение за вами», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).