«Это разделяет общество». Голкипер сборной Словакии — об отказе играть в КХЛ

Голкипер сборной Словакии на прошедшем чемпионате мира Станислав Шкорванек объяснил, почему отказался играть в КХЛ и подписал контракт с чешским «Маунтфилдом».

«Сначала были предположения, не более. Потом состоялось небольшое общение, был интерес ко мне. Сейчас ситуация такова, что иностранцев в России не так много, поэтому они обращаются к более широкому спектру хоккеистов. Но я сказал, что вообще не думаю в этом направлении. Я знал об интересе «Маунтфилда», это имело для меня решающее значение.

Я прекрасно осознаю, что игра в КХЛ разделяет общество, это очень чувствительная тема. У меня было предложение из Чехии, так что сомнений вообще не возникало», — приводит слова Шкорванека isport.cz.

Напомним, на ЧМ-2024 сборная Словакии в 1/4 финала проиграла команде Канады со счётом 3:6.