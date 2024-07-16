Гендиректор «Трактора»: наше предложение Кузнецову не уступает другим, Челябинск ждёт его

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал об интересе челябинского клуба к нападающему «Каролины Харрикейнз» Евгению Кузнецову.

— Соответствуют ли действительности заявления агента Шуми Бабаева, что «Трактор» не ведёт переговоры с Евгением Кузнецовым?

— Для «Трактора» вопрос его возвращения очень важен, и для лучшего взаимопонимания мы общаемся Женей напрямую. К тому же мы лично давно знакомы, так что никаких проблем в коммуникации нет. Мы очень сильно хотим, чтобы Женя оказался в «Тракторе», и готовы создать ему и всей его семье отличные условия, в том числе финансовые. Наше нынешнее озвученное Кузнецову предложение нисколько не уступает другим. Все болельщики в Челябинске ждут его возвращения, ведь с Женей в составе наша заветная мечта станет гораздо ближе, — цитирует Савина «РБ Спорт».

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