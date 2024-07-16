БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Трактора»: наше предложение Кузнецову не уступает другим, Челябинск ждёт его

Гендиректор «Трактора»: наше предложение Кузнецову не уступает другим, Челябинск ждёт его
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал об интересе челябинского клуба к нападающему «Каролины Харрикейнз» Евгению Кузнецову.

— Соответствуют ли действительности заявления агента Шуми Бабаева, что «Трактор» не ведёт переговоры с Евгением Кузнецовым?
— Для «Трактора» вопрос его возвращения очень важен, и для лучшего взаимопонимания мы общаемся Женей напрямую. К тому же мы лично давно знакомы, так что никаких проблем в коммуникации нет. Мы очень сильно хотим, чтобы Женя оказался в «Тракторе», и готовы создать ему и всей его семье отличные условия, в том числе финансовые. Наше нынешнее озвученное Кузнецову предложение нисколько не уступает другим. Все болельщики в Челябинске ждут его возвращения, ведь с Женей в составе наша заветная мечта станет гораздо ближе, — цитирует Савина «РБ Спорт».

Материалы по теме
Эксклюзив
Евгений Кузнецов вернётся в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Кузнецов покинет «Каролину», вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android