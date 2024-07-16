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Форвард системы «Нэшвилла» Сурин: люблю проводить силовые приёмы, драки — без проблем

Форвард системы «Нэшвилла» Сурин: люблю проводить силовые приёмы, драки — без проблем
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Нападающий «Локо» Егор Сурин, который был выбран «Нэшвилл Предаторз» на драфте НХЛ — 2024 под общим 22-м номером, рассказал о своём стиле игры.

«Люблю проводить силовые приёмы, если нужно драться — я без проблем сделаю это. Кроме больших хитов, мне нравится умная игра, нравится отдавать умные передачи», — приводит слова Сурина The Hockey News.

17-летний форвард в прошлом сезоне МХЛ провёл в составе ярославской команды 42 матча и набрал 52 (22+30) очка. Также игрок принял участие в плей-офф, где записал на свой счёт 23 (5+18) очка в 19 матчах. Отметим, что трое россиян попали в топ-25 драфта НХЛ. Ранее нападающий системы петербургского СКА Иван Демидов был задрафтован «Монреалем» под пятым общим номером, а «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал защитника нижегородского «Торпедо» Антона Силаева под 10-м номером.

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