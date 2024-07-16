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Трёхкратный чемпион мира оценил, поможет ли Кузнецов СКА выиграть Кубок Гагарина

Трёхкратный чемпион мира оценил, поможет ли Кузнецов СКА выиграть Кубок Гагарина
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал, поможет ли нападающий Евгений Кузнецов СКА выиграть Кубок Гагарина при условии перехода хоккеиста в клуб с берегов Невы.

«Почему бы и нет. Они усиливаются, ещё и Зайцева подписали. Мы можем говорить о чём угодно, кто на что может рассчитывать, а всё показывает хоккейный овал, кто как готов: тактически, функционально, физически. Конечно, влияет и коллектив: насколько он сплочён, насколько он един, насколько они хотят выиграть. Здесь много факторов. Это влияет на итоговый результат», – приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Кузнецов покинет «Каролину», вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года. Официально о сделке будет объявлено после того, как хоккеист решит контрактные вопросы с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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