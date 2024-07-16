СКА проведёт сезон-2024/2025 в Ледовом дворце

Хоккейный клуб СКА сообщил, что домашние матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведёт в Ледовом дворце.

«По оценке экспертов, с учётом масштабов «СКА Арены» и сложности её систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время. В Ледовом дворце СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лёд первоклассного качества. Надеемся, что в последующих сезонах необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия будут созданы и для возможного использования арены на проспекте Юрия Гагарина», — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

Напомним, в начале июня 2024 года произошло возгорание чаши спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, площадь которого составила около 225 кв. м. Предварительная причина — неисправность проводки.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).