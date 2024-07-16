«Может, он завтра изменит своё решение». Плющев — о возможном переходе Кузнецова в СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил возможный переход российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в СКА.

— Это решение хоккеиста, а по поводу того, кто там должен что-то придумывать… Ну, я не могу говорить за Женю. Он – взрослый человек и сам принимает решение.

– Мог бы он принести ещё пользу «Каролине»?

– Ещё раз говорю, Женя принимает решение сам. Какие обстоятельства его к этому вынудили – я не знаю. Но я думаю, что СКА он точно принесёт пользу.

— Теперь дорога в челябинский клуб [«Трактор»] для него закрыта?

– Почему закрыта? Почему всё закрывается, в связи с тем, что он принимает такое решение? Может, он завтра изменит своё решение, — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Кузнецов покинет «Каролину», вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года. Официально о сделке будет объявлено после того, как хоккеист решит контрактные вопросы с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.