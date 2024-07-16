Журналист The Athletic назвал двух главных тренеров, с кем «Коламбус» проведёт переговоры

Журналист Аарон Портцлайн из издания The Athletic рассказал, что специалисты Дин Эвасон и Джей Вудкрофт проведут переговоры с руководством «Коламбус Блю Джекетс» в связи с поисками клуба нового главного тренера.

«Мы пригласили только двоих. У меня есть третий кандидат, который сейчас как бы в режиме ожидания.

Хочу ли я, чтобы это продолжалось до августа? Ни в коем случае. Мы объявим на этой неделе или сделаем это в начале следующей… Посмотрим на наши графики», — заявил генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

Джей Вудкрофт по ходу прошлого сезона был уволен с поста главного тренера «Эдмонтона». Дин Эвасон покинул пост наставника «Миннесоты Уайлд» в сезоне-2023/2024.

Напомним, в минувшем сезоне «Коламбус Блю Джекетс» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв по итогам регулярного чемпионата последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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