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«Никому я просто так ничего не отдам». Мичков — об игре за «Филадельфию»

«Никому я просто так ничего не отдам». Мичков — об игре за «Филадельфию»
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поделился ожиданиями от игры в Национальной хоккейной лиге.

— Обговаривали ли вы при переговорах ситуацию, если не будете проходить в основной состав «Филадельфии»? Возможно ли ваше возвращение в Россию в таком случае, а не выступление в фарм-клубе?
— Да. Насколько я понял, я имею право вернуться в Россию, если меня захотят отправить в фарм-клуб. Но я надеюсь, что пройду через все сложности и завоюю место в составе. Никому я просто так ничего не отдам, буду выкладываться по максимуму. Конкуренция — это двигатель прогресса, и я постараюсь быть в оптимальной форме, — сказал Мичков в интервью ТАСС.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко. Россиянин подписал контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Соглашение рассчитано на три года.

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