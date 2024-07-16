Коньков: «Локомотив» закрыл ключевые вопросы, он настроен на Кубок Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал трансферную работу ярославского «Локомотива».

«Ключевым подписанием для «Локомотива» стал Александр Радулов. Ярославцы закрыли ключевые вопросы, они настроены на Кубок Гагарина. Очевидно, что «Локомотив» настроен на Кубок Гагарина. Команде нужно сделать небольшой, но очень сложный шаг вперёд. И приобретение такого лидера, как Александр Радулов – это то, что ей нужно», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне ярославская команда дошла до финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с большим преимуществом в счёте серий всех этапов плей-офф, однако проиграла в четырёх матчах финала с магнитогорским «Металлургом» со счётом 0-4. Ранее «Локомотив» пополнил состав канадским нападающим Байроном Фрёзе.