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«Решение далось легко». Немировски — о приходе на пост главного тренера «Барыса»

«Решение далось легко». Немировски — о приходе на пост главного тренера «Барыса»
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Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски высказался о назначении на пост главного тренера казахстанского клуба.

«Решение далось легко. Играл здесь раньше. Вижу, каждый раз как прилетаем, как город развивается. Команда, новая арена — всё меняется. Было очень интересно. Хорошие местные хоккеисты растут, есть возможность подписывать легионеров, потому что нет лимита, как в других командах. Поэтому есть хорошая возможность построить хорошую команду и показать хороший результат», — цитирует Немировски пресс-служба «Барыса».

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).

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