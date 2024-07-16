«Решение далось легко». Немировски — о приходе на пост главного тренера «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски высказался о назначении на пост главного тренера казахстанского клуба.

«Решение далось легко. Играл здесь раньше. Вижу, каждый раз как прилетаем, как город развивается. Команда, новая арена — всё меняется. Было очень интересно. Хорошие местные хоккеисты растут, есть возможность подписывать легионеров, потому что нет лимита, как в других командах. Поэтому есть хорошая возможность построить хорошую команду и показать хороший результат», — цитирует Немировски пресс-служба «Барыса».

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).