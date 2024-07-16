Крикунов — о возвращении СКА в Ледовый: в первую очередь нужно думать о безопасности

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал возвращение СКА в Ледовый дворец из «СКА Арены».

«Конечно же, в первую очередь нужно думать о безопасности, поэтому проведение сезона в Ледовом – логичный шаг со стороны СКА. Рекорды и массовость – это здорово, „СКА Арена“ действительно впечатляет, но если представить, что пожар, который там случился, произошёл во время матча, то становится не по себе. Болельщики ещё трижды подумают, идти им на стадион или нет, особенно если это семейный поход, с детьми. Так что самым здравым решением будет провести проверку и устранить недочёты, ориентируясь не на конкретную дату, к которой надо успеть, а на качество работ. Ведь СКА, будучи организатором, берёт на себя ответственность. А как её брать, когда ты даже не уверен, всё ли готово? Здесь для петербургского клуба всё очевидно», — сказал Крикунов «Чемпионату».