БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов — о возвращении СКА в Ледовый: в первую очередь нужно думать о безопасности

Крикунов — о возвращении СКА в Ледовый: в первую очередь нужно думать о безопасности
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал возвращение СКА в Ледовый дворец из «СКА Арены».

«Конечно же, в первую очередь нужно думать о безопасности, поэтому проведение сезона в Ледовом – логичный шаг со стороны СКА. Рекорды и массовость – это здорово, „СКА Арена“ действительно впечатляет, но если представить, что пожар, который там случился, произошёл во время матча, то становится не по себе. Болельщики ещё трижды подумают, идти им на стадион или нет, особенно если это семейный поход, с детьми. Так что самым здравым решением будет провести проверку и устранить недочёты, ориентируясь не на конкретную дату, к которой надо успеть, а на качество работ. Ведь СКА, будучи организатором, берёт на себя ответственность. А как её брать, когда ты даже не уверен, всё ли готово? Здесь для петербургского клуба всё очевидно», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Материалы по теме
СКА проведёт сезон-2024/2025 в Ледовом дворце
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android