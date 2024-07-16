Баландин: играть в СКА престижно — большие зарплаты, отношение к хоккею на высшем уровне

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о возможном переходе российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в СКА.

«Его жизнь мне напоминает басню «Стрекоза и муравей». И Кузнецов, как стрекоза, — всё хи-хи-ха-ха. Вроде бы свой парень и свой воспитанник, и 32 года — может ещё поиграть и показать что-то. Но последние события в его карьере, резкое снижение спортивного мастерства и попадание в рехаб — это не очень красит.

Конечно, деньги никто не отменял, у СКА финансовых возможностей больше, чем в «Тракторе», и проявить себя там легче. Сейчас играть в Санкт-Петербурге престижно — большие зарплаты и отношение к хоккею на высшем уровне. Тем более в Челябинске сейчас идёт большая перестройка, которая неизвестно, как повлияет. Но прийти в «Трактор», поднять команду на новый уровень – это было бы здорово», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Кузнецов покинет «Каролину», вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года. Официально о сделке будет объявлено после того, как хоккеист решит контрактные вопросы с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.