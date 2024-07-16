БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь Ред Стар» объявил о продлении контракта с канадским нападающим Граовацем

«Куньлунь Ред Стар» объявил о продлении контракта с канадским нападающим Граовацем
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный нападающий Тайлер Граовац подписал новое соглашение с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба китайского клуба. Контракт заключён до 31.05.2025. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

31-летний Граовац перешёл в китайский клуб из «Адмирала» по ходу прошедшего сезона. За 50 игр в регулярном чемпионате-2023/2024 нападающий забросил 10 шайб и стал автором девяти голевых передач, набрав в общей сложности 19 очков и заработав показатель полезности «-17».

Помимо вышеупомянутых клубов, в КХЛ Граовац выступал в составе минского «Динамо» и «Витязя». Всего на счету хоккеиста 150 проведённых встреч, 30 заброшенных шайб, 36 передач и 66 баллов за результативность в общей сложности.

Напомним, в сезоне-2023/2024 КХЛ «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.

Материалы по теме
«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с защитником Юрием Паутовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android