Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Куньлунь Ред Стар» объявил о продлении контракта с канадским нападающим Граовацем

Центральный нападающий Тайлер Граовац подписал новое соглашение с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба китайского клуба. Контракт заключён до 31.05.2025. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

31-летний Граовац перешёл в китайский клуб из «Адмирала» по ходу прошедшего сезона. За 50 игр в регулярном чемпионате-2023/2024 нападающий забросил 10 шайб и стал автором девяти голевых передач, набрав в общей сложности 19 очков и заработав показатель полезности «-17».

Помимо вышеупомянутых клубов, в КХЛ Граовац выступал в составе минского «Динамо» и «Витязя». Всего на счету хоккеиста 150 проведённых встреч, 30 заброшенных шайб, 36 передач и 66 баллов за результативность в общей сложности.

Напомним, в сезоне-2023/2024 КХЛ «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.