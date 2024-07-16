А. Юдин: непонятно, чем занималось руководство «СКА Арены» всё это время

Экс-защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин высказал свою точку зрения относительно возвращения СКА в Ледовый.

«Вокруг «СКА Арены» складывается удивительная история. Её должны были построить ещё к маю 2023 года – планировали проводить на ней матчи чемпионата мира. Мировой турнир у нас отобрали, а арену, не торопясь, доделывали ещё несколько месяцев. И что в итоге? На Матче звёзд КХЛ болельщики фотографировали явно неготовые зоны с неработающими турникетами, заблокированными дверьми. Чуть ли не фото с банками краски в углах выкладывали!

Потом туда пришлось переехать СКА. Клуб провёл титаническую работу, чтобы сделать арену более уютной, комфортной для зрителей, но летом, когда СКА там уже ничего не контролировал, случился довольно масштабный пожар. То есть системы тушения толком не сработали. И нет никакой уверенности в том, что они нормально сработают, случись происшествие в следующий раз. Совершенно непонятно, чем занималось и занимается руководство «СКА Арены» всё это время.

Насколько я знаю, есть вопросы и к качеству льда, особенно после пожара. Никто не знает, в каком состоянии сейчас плита, на которую заливают лёд, насколько она пострадала.

В такой ситуации действительно лучше сезон провести в Ледовом, а «СКА Арену» доделывать. Причём желательно под пристальным присмотром всех компетентных органов – от МВД до МЧС. Не дай бог, из-за некомпетентности строителей и руководства там произойдёт ЧП прямо на матче», — сказал Юдин «Чемпионату».