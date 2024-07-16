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Мичков: благодарен СКА за возможность сыграть в НХЛ, всегда буду рад в этот клуб вернуться

Мичков: благодарен СКА за возможность сыграть в НХЛ, всегда буду рад в этот клуб вернуться
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказал слова благодарности СКА, который дал возможность форварду перейти в НХЛ.

— Переговоры в большей степени были между клубами, вопросами занимался также мой агент. Слава богу, так получилось, что стороны договорились. В любом случае я благодарен СКА за возможность сыграть в НХЛ и всегда буду рад в этот клуб вернуться. Сейчас начал готовиться к новому этапу жизни, который мне предстоит.

— Было ли у вас опасение, что клубы не договорятся?
— Нет, тут мало что зависело от меня. Мне сказали бы, где играть, я бы там и играл. Моя задача как профессионала — выходить на лёд и выполнять свою работу, — сказал Мичков в интервью ТАСС.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко. Россиянин подписал контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Соглашение рассчитано на три года.

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