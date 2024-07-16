Заслуженный тренер России: нахождение в «Вашингтоне» убило в Кузнецове радость

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил последние сезоны российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в «Вашингтон Кэпиталз».

«Женя прошёл путь от ЧТЗ, через тренировки и ограничения, до НХЛ. К сожалению, не всегда талант бережёт себя. Мы знаем много случаев, когда эти люди не давали всего, что они могли дать.

Такие люди не принадлежат себе, они принадлежат мировому сообществу. От них зависит развитие мира. Но, к сожалению, он до конца себя не раскрыл. Нахождение в «Вашингтоне» под прессом убило в нём жизненную радость. Поэтому он не дал мировому хоккею того, что мог дать. Те же Овечкин или португалец Роналду берут на себя ответственность перед миром, которую очень тяжело удержать», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Кузнецов покинет «Каролину», вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года. Официально о сделке будет объявлено после того, как хоккеист решит контрактные вопросы с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.