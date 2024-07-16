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Голкипер Адам Гуска не принял квалификационное предложение «Торпедо» и покинул команду, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Согласно регламенту спортивные права на хоккеиста в КХЛ теперь закреплены за «Торпедо».

Отметим, что в другую команду ограниченно свободный агент может перейти только при денежной компенсации прежнему клубу.

27-летний Гуска выступал за нижегородскую команду с сезона-2022/2023, в котором словак принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков. В прошлом сезоне Гуска одержал 20 побед в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и принял участие в одном матче плей-офф.

В минувшем сезоне «Торпедо» завершило выступление в первом раунде плей-офф КХЛ, когда уступило в серии со СКА — 1-4.