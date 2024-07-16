Рыбин: переход Кузнецова в СКА — шаг назад, ему надо меньше смеяться, больше тренироваться

Бывший нападающий Максим Рыбин высказался о возможном переходе российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в СКА.

«Для него переход в СКА — это шаг назад. Я всегда говорил, что ему надо меньше смеяться, а больше тренироваться. Ему всего 32 года, ему ещё играть и играть. Конечно, для СКА такое приобретение — это усиление. Если и в Петербурге будет смеяться, то не знаю, что ему делать. Думаю, в НХЛ ему больше не будут предлагать большие контракты, а здесь ему сейчас дадут хорошие деньги и условия. Понятно, что у него есть мастерство, играть он умеет, когда этого хочет. Для СКА это мощнейший форвард. Думаю, он даже процентов на 70 не раскрыл свой потенциал», — сказал Рыбин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Кузнецов покинет «Каролину», вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года. Официально о сделке будет объявлено после того, как хоккеист решит контрактные вопросы с «Каролиной».