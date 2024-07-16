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Экс-директор «Трактора»: Бурдасову грех обижаться, он не тянет и стареет

Экс-директор «Трактора»: Бурдасову грех обижаться, он не тянет и стареет
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о ситуации с нападающим челябинского клуба Антоном Бурдасовым. Ранее стало известно, что команда ищет варианты обмена форварда.

«Антону грех обижаться на «Трактор». Бурдасов должен реально понимать, что он не тянет и стареет, причём стареет быстро. Потеря скорости для хоккеиста — это плохой признак. Болельщик хочет видеть Бурдасова, который держит шайбу, бежит, бросает, забивает в каждой игре.

За 30-40 млн — он нужен «Трактору», нет вопросов. Может играть в третьем-четвёртом звене, и не ставить перед ним больших задач. А за 80 млн – ты должен просто рвать и метать. То есть, к сожалению, свои деньги Бурдасов не отрабатывает», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.

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