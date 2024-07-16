Вячеслав Быков высказался о возможном приходе Евгения Кузнецова в СКА

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков прокомментировал возможный приход российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в СКА.

«Это знаковый игрок! Очень опытный, техничный и конструктивный хоккеист. Отличное усиление для клуба, в котором нужно передавать опыт молодым игрокам. О чём говорит возвращение в КХЛ? Это говорит о том, что игрок делает свой выбор в продолжении своей карьеры с прицелом на будущее. Он возвращается на родину передавать свой опыт и строить свою жизнь. Это не шаг назад – это выбор своего будущего», – сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Кузнецов покинет «Каролину», вернётся в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года. Официально о сделке будет объявлено после того, как хоккеист решит контрактные вопросы с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.