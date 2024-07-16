Вратарь «Ак Барса» Ахтямов: буду делать всё, чтобы закрепиться за океаном

Голкипер Артур Ахтямов заявил, что намерен закрепиться в НХЛ. 22-летний голкипер подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с «Торонто» с зарплатой в $ 851 тыс. в год прошлым летом, а минувший сезон провёл за «Ак Барс». Ахтямов был выбран «Мэйпл Лифс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

– «Ак Барс» закрепил на тебя права, сделав квалификацию. Были ли переговоры о продлении аренды? Допускаешь ли возвращение в Казань в следующем сезоне?

– Да, переговоры были. Сейчас я в Казани и буду тренироваться на базе «Ак Барса», спасибо за такую возможность. «Ак Барс» — мой родной клуб, и хоккейная жизнь такая, что планы на долгое время не построишь. Буду делать всё, чтобы закрепиться за океаном, но всё может измениться в секунду, поэтому в будущем не буду исключать такой вариант. Но сейчас я сконцентрирован на работе в Канаде, — цитирует Ахтямова Metaratings.ru.

Ахтямов одержал 16 побед в 21 матче в ВХЛ с 93,2% отражённых бросков. В составе «Нефтяника» голкипер стал обладателем Кубка Петрова и назван самым ценным игроком плей-офф ВХЛ.