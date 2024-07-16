Щитов — о Кузнецове в СКА: хочется, чтобы он играл в НХЛ и пока не возвращался

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов прокомментировал возможный приход российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в СКА.

«Если Кузнецов действительно окажется в СКА, то клуб автоматически становится одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Но у него же ещё целый год контракт с «Каролиной». Я очень удивлён новостью о его возвращении.

По своему таланту он спокойно может играть в НХЛ до 36 лет. При серьёзном отношении к делу он просто отличный игрок для НХЛ. Обидно, если он так рано приедет. Хочется, чтобы он играл там на самом высшем уровне и пока не возвращался. В разных интервью он говорил, если вернётся в Россию, то в «Трактор». Будем надеяться, что он ещё долго будет играть за океаном», — цитирует Щитова Legalbet.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.