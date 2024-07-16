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«Это может быть лучший переход для нашего хоккея». Кожевников — о Кузнецове в СКА

«Это может быть лучший переход для нашего хоккея». Кожевников — о Кузнецове в СКА
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможный приход российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в СКА.

«Что мне Кузнецову советовать? Это же его личная жизнь. Женя доказал, что является игроком высочайшего уровня. Он обязательно пригодится СКА. Это может быть лучший переход для нашего хоккея. «Трактор» тоже интересуется Кузнецовым? Выбор в любом случае будет за Евгением», – цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Сейчас у Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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