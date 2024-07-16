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«Северсталь» обменяла права на форварда Александра Жабреева в «Динамо» Санкт-Петербург

«Северсталь» обменяла права на форварда Александра Жабреева в «Динамо» Санкт-Петербург
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«Северсталь» обменяла спортивные права на форварда Александра Жабреева в «Динамо» Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. «Северсталь» получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 24-летний Жабреев провёл 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал шесть очков — забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф на счету форварда два матча без набранных очков.

Всего в КХЛ Жабреев провёл 87 матчей, в которых набрал 20 очков — забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач.

В прошлом сезоне «Северсталь» вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Спартаку» в серии из пяти матчей. Петербургское «Динамо» в первом раунде плей-офф ВХЛ уступило «Нефтянику».

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