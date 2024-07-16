«Реально ли дотянуться до его головы?» Тренин рассказал о драках с Харой

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин поделился эмоциями от драки с легендарным словацким гигантом Здено Харой. Россиянин дважды в карьере дрался против двухметрового словака.

«Когда начинается драка, то ничего не чувствуешь, а когда уже дерёшься, пытаешься ударить, то думаешь: «А реально ли дотянуться до его головы?» (смеётся) Я когда впервые дрался, пытался попасть в челюсть, а попал в руку. Думаю, куда вообще надо кинуть, чтобы в него попасть?

Оппонент, против которого выйти страшнее, чем с Харой? Лучич, Макдермид, вот такие ребята», — сказал Тренин в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тренина 76 проведённых матчей, в которых он набрал 17 (12+5) очков. В плей-офф принял участие в 10 матчах и забросил одну шайбу.