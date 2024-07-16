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«Согласен, что это было неуместно». Ничушкин — о своей фотографии с автоматом

«Согласен, что это было неуместно». Ничушкин — о своей фотографии с автоматом
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин прокомментировал свою фотографию с автоматом, которую россиянин опубликовал летом 2023 года после победы в Кубке Стэнли.

«В Америке вообще любят оружие. Особенно, когда я играл в Техасе, постоянно ездили и стреляли. Если ленту полистать, то можно увидеть, что практически каждый год выкладывал фото с оружием. Возможно, в тот год было неуместно, поторопился… Почему пошёл хейт? Наверное, согласен, что неуместно, просто я настолько абстрагировался от этого, что даже не задумался, что могут ассоциировать с этим», — сказал Ничушкин в интервью на Youtube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения.

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