Георгиев рассказал, как Маккиннон влияет на питание игроков «Колорадо»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев высоко оценил вклад в игру команды капитана «Эвеланш» Натана Маккиннона.

«Он такой, как играющий тренер. Боюсь представить, что будет, когда ему будет уже под 40 лет. Но его слушают во всём, в плане той же диеты, в плане питания. В этом году начали нас кормить наконец-то в игровой день на обед.

И знаешь, у нас паста, обычно ребята все едят, знаешь, обычные спагетти, там соус, курицу, а у нас паста из кассавы (клубнеплодное тропическое растение. — Прим. «Чемпионата»), я даже не знаю, что это такое.

Безглютеновая, как он любит? Да, есть такая. Есть какая-то из горошка. Понимаю, что это идёт от него, потому что вне льда он очень замороченный, много знает в плане питания, добавок, поэтому здесь всё так интересно.

Что будет, если в предыгровой день зайти в раздевалку с пачкой чипсов и сесть рядом с ним? Думаю, будет неприятно. Тебе дадут понять, что ты не там, где должен быть (смеётся). Такое тяжело представить. В нашей команде [проще встретить] людей с протеиновым шейком.

Он может у кого-то что-то отобрать и сказать, что ему это не нужно? Тоже слышал о таком. Может, он чуть поспокойнее стал, когда они кубок выиграли. Мне кажется, он порой даёт понять, что это не окей, но это больше шутка, чем приказ. У нас такого нет, все друг друга уважают», — сказал Георгиев в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».