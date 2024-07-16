Георгиев ответил на вопрос, чьи броски сложнее — Кучерова, Макдэвида или Маккиннона

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев ответил на вопрос, чьи броски сложнее — Никиты Кучерова, Коннора Макдэвида или Натана Маккиннона.

«Хороший вопрос. Мне кажется, Кучеров и Макдэвид не так часто бросают. А против Маккиннона, видишь, я больше на тренировках всё-таки. Против него очень интересно играть, потому что у него очень хороший бросок в нашей команде, топ-2 точно», — сказал Георгиев в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее Георгиев рассказал, как Маккиннон влияет на питание игроков «Колорадо». Напомним, «Колорадо Эвеланш» 18 мая вылетел из Кубка Стэнли — 2024, проиграв «Даллас Старз» (2-4). В прошлом сезоне Георгиев провёл 63 матча в регулярном чемпионате с 89,7% отражённых бросков.