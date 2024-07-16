Вратарь «Колорадо» Георгиев — о броске Овечкина: помогаю ему чуть-чуть идти к рекорду

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев заявил, что броски капитана «Вашингтона» Александра Овечкина очень трудно отразить.

«Не сказал бы, что в лиге есть неудобные нападающие. Овечкин мне очень много забил и это неприятно. Я ему помогаю чуть-чуть идти к рекорду, но уже хватит (смеётся). Уже помог достаточно. Скажу, что когда он щелкает с офиса, нелегко бывает. Особенно, когда перед тобой заслон», — сказал Георгиев в интервью на Youtube-канале «Черкас Атлант».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.