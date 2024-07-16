Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN. Российский форвард занял 54-е место, оставив позади себя многих известных спортсменов:

55. Лука Модрич (футбол)

65. Килиан Мбаппе (футбол)

67. Джеймс Харден (баскетбол)

70. Андрес Иньеста (футбол)

71. Мэнни Пакьяо (бокс)

80. Энди Маррей (теннис)

86. Винус Уильямс (теннис)

87. Роналдо (футбол)

95. Златан Ибрагимович (футбол)

98. Коннор Макдэвид (хоккей)

В ближайшие дни ESPN полностью опубликует список лучших.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.