Георгиев рассказал, по каким критериям нужно выбирать лучшего вратаря сезона в НХЛ

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев рассказал, по каким критериям нужно выбирать лучшего голкипера сезона в НХЛ. Россиянин стал лучшим вратарём регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024 по числу побед (38).

— Большая ли для тебя цель стать лучшим по числу побед в регулярке?

— Определённо. Когда у тебя есть возможность так много играть за такую команду, то ты себе ставишь и [cоответствующие] ожидания. Победа для нас — самое главное, конечно, ты хочешь побеждать больше всех, потому что играешь больше и за такой клуб.

Тяжело выбрать один показатель из вратарской статистики и сказать, что тебя должны номинировать на «Везину». Я не считаю, что это должен быть процент отражённых, не считаю, что это должно быть по победам. Должна быть общая картинка, ты должен видеть вратарскую игру, что происходит, почему у кого-то больше побед, а у кого-то меньше, и уже делать номинации в этом плане», — сказал Георгиев в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».