40-летний Джо Павелски объявил о завершении карьеры

40-летний нападающий Джо Павелски объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем плей-офф НХЛ на счету опытнейшего американского нападающего 19 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка. За свою многолетнюю карьеру в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Павелски провёл 1332 матча и набрал 1068 (476+592) очков в регулярках. В плей-офф на счету форварда 143 (74+69) очка в 201 матче.

Американский нападающий бо́льшую часть карьеры провёл за «Сан-Хосе». В 2003 году форвард был выбран в седьмом раунде под общим 205-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс», за который провёл 963 матча. Ещё 369 матчей Павелски провёл за «Даллас Старз».