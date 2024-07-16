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Бывший главный тренер «Коламбуса» Венсан возглавил фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ

Бывший главный тренер «Коламбуса» Венсан возглавил фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ
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Бывший главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан возглавил фарм-клуб «Монреаля». 52-летний специалист стал главным тренером клуба «Лаваль Рокет» в АХЛ. Венсан провёл три предыдущих сезона в «Коламбусе».

В первых двух сезонах специалист работал помощником главного тренера, а в прошлом сезоне Венсан возглавил команду, но был уволен по итогам чемпионата, в котором «Блю Джекетс» не вышли в плей-офф.

Напомним, в минувшем сезоне «Коламбус Блю Джекетс» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв по итогам регулярного чемпионата последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

На пост главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» претендуют двое специалистов — Дин Эвасон и Джей Вудкрофт, с которыми клуб ведёт переговоры.

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