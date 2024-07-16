Айзерман рассказал о долгосрочной стратегии комплектования состава «Детройта»

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман рассказал о долгосрочной стратегии комплектования команды.

«Нам бы очень хотелось выйти в плей-офф в следующем сезоне, так же, как нам бы очень хотелось выйти в плей-офф в прошлом году. В конечном итоге я всё ещё пытаюсь собрать то ядро ​​молодых парней, которое будет вместе пробиваться в плей-офф, и, возможно, в конечном итоге сможет выиграть Кубок Стэнли. Это долгосрочный план, и мы будем его придерживаться», — цитирует Айзермана пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном сезоне «Детройт» занял девятое место в таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Клуб из «города моторов» набрал 91 очко в 82 матчах и по дополнительным показателям уступил место в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз». В последний раз «красные крылья» выходили в плей-офф в сезоне-2015/2016.