Канадец Фрёзе на русском языке поприветствовал болельщиков «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрёзе передал привет ярославским болельщикам и заявил, что с нетерпением ждёт игры в КХЛ. Недавно канадский форвард подписал однолетнее соглашение с «Локомотивом». Примечательно, что часть слов канадец произнёс на русском языке.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

В прошлом сезоне в 53 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» Фрёзе набрал 31 (13+18) очко, в НХЛ за «Вегас» сыграл 16 матчей, отметился одной передачей.

Напомним, в этом году ярославская команда дошла до финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с большим преимуществом в счетах серий всех этапов плей-офф, однако проиграла в четырёх матчах финала с магнитогорским «Металлургом» со счётом 0-4.