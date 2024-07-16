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Журналист НХЛ: уверен, что Ничушкин уже сыграл свою последнюю игру за «Колорадо»

Журналист НХЛ: уверен, что Ничушкин уже сыграл свою последнюю игру за «Колорадо»
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Журналист НХЛ Ивэн Раваль считает, что нападающий Валерий Ничушкин больше не будет играть за «Колорадо». Напомним, россиянин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

«Насколько известно, Ничушкин будет иметь право вернуться 13 ноября этого года. Когда его действительно восстановят в должности? Это настоящий вопрос. Его видели в социальных сетях как в России, так и в Италии. Ожидается, что в этом месяце он будет тренироваться у себя на родине, продолжая при этом находиться на третьем этапе Программы помощи игрокам НХЛ/НХЛПА.

Не думаю, что многие в организации сейчас им довольны, но утихнет ли это недовольство в ноябре? Примут ли его обратно в раздевалку? Я уверен, что он уже сыграл свою последнюю игру за «Лавин», но у них, возможно, не будет другого выбора, кроме как поприветствовать его возвращение, когда он будет восстановлен в должности», — цитирует журналиста Colorado Hockey Now.

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