Журналист НХЛ: уверен, что Ничушкин уже сыграл свою последнюю игру за «Колорадо»

Журналист НХЛ Ивэн Раваль считает, что нападающий Валерий Ничушкин больше не будет играть за «Колорадо». Напомним, россиянин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

«Насколько известно, Ничушкин будет иметь право вернуться 13 ноября этого года. Когда его действительно восстановят в должности? Это настоящий вопрос. Его видели в социальных сетях как в России, так и в Италии. Ожидается, что в этом месяце он будет тренироваться у себя на родине, продолжая при этом находиться на третьем этапе Программы помощи игрокам НХЛ/НХЛПА.

Не думаю, что многие в организации сейчас им довольны, но утихнет ли это недовольство в ноябре? Примут ли его обратно в раздевалку? Я уверен, что он уже сыграл свою последнюю игру за «Лавин», но у них, возможно, не будет другого выбора, кроме как поприветствовать его возвращение, когда он будет восстановлен в должности», — цитирует журналиста Colorado Hockey Now.