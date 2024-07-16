Новиков: пока Кочетков не станет первым номером «Каролины», её шансы на Кубок Стэнли малы

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высоко оценил игру российского вратаря Петра Кочеткова в составе «Каролины» и заявил, что россиянин должен стать первым номером «Харрикейнз».

«Я уже говорил, что, пока Кочетков не станет первым номером в «Каролине», её шансы на Кубок Стэнли останутся очень маленькими. Но это не означает, что ему просто так должны дать место первого вратаря. Он сам должен стать одним из лучших вратарей НХЛ. Мечта должна быть длиннее, чем руки. У Кочеткова должна быть такая цель», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В регулярном сезоне Кочетков провёл 41 игру, где одержал 22 победы (из них четыре «сухих») с 91,1% отражённых бросков. В плей-офф на счету голкипера одна игра в серии с «Рейнджерс».