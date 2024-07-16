«Ванкувер» продлил контракт с латвийским вратарём Артуром Шиловым, сообщает пресс-служба канадского клуба. 23-летний голкипер подписал новое соглашение с «Кэнакс» сроком на два года с кэпхитом $ 850 тыс.

Голкипер находился в статусе ограниченно свободного агента. По прошлому договору кэпхит вратаря составлял $ 786 тыс.

В прошлом сезоне Шилов основную часть сезона провёл в АХЛ и стал основным голкипером «Ванкувера» в плей-офф после травм двух вратарей Тэтчера Демко и Кейси Десмита. Шилов сыграл 10 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, одержал пять побед, пропуская в среднем 2,91 шайбы и отражая 89,8% бросков.

В прошлом сезоне «Ванкувер» проиграл в полуфинале Западной конференции «Эдмонтону» в семи матчах.