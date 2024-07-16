Стивен Стэмкос впервые примерил игровую форму «Нэшвилла»

Нападающий Стивен Стэмкос впервые примерил форму «Нэшвилла». В межсезонье канадский форвард подписал соглашение с клубом, рассчитанное на четыре года, с кэпхитом $ 8 млн.

Фото: «Нэшвилл»

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общем 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

В прошлом сезоне «Нэшвилл» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Ванкуверу» в шести матчах. В межсезонье клуб прилично усилил состав, подписав контракты с несколькими мастеровитыми хоккеистами, что позволит бороться за Кубок Стэнли.