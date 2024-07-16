Стэмкос поделился ожиданиями от игры «Нэшвилла» в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от игры команды в новом сезоне НХЛ. Многолетний капитан «Тампа-Бэй» впервые в своей карьере сменил клуб.

«Мы хотим выиграть Кубок Стэнли, и сначала нам нужно поверить, что мы сможем это сделать. Ожидается, что мы выйдем в плей-офф и начнём там долгий путь, вот чего мы ожидаем», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.

Стэмкос рассказал, что он и его жена сейчас работают над тем, чтобы их дети обустроились в хорошем районе и пошли в школу. Они также заняты обучением своих детей кричалкам «Предаторз».

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общем 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.