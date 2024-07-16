Кожевников — о возвращении СКА в Ледовый: ничего страшного не произошло, это не провал

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение СКА провести сезон в Ледовом дворце. Ранее клуб сообщил, что из-за сложности систем пожарной безопасности «СКА Арены» на устранение недостатков и недоработок потребуется значительное время.

«Я не думаю, что это провал для СКА. Наверняка ещё нужно какие-то работы закончить на стадионе, чтобы полноценно ввести в эксплуатацию. Ну, в предстоящем сезоне кто-то немножко не попадёт на хоккей, а в Питере любят хоккей. Здесь ничего страшного не произошло. Надо спокойно выходить из ситуации.

Когда арену введут в эксплуатацию, то её можно будет назвать лучшей в Европе, почему нет? 100% она будет лучшей в Европе», – цитирует Кожевникова «Советский спорт».