БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — о возвращении СКА в Ледовый: ничего страшного не произошло, это не провал

Кожевников — о возвращении СКА в Ледовый: ничего страшного не произошло, это не провал
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение СКА провести сезон в Ледовом дворце. Ранее клуб сообщил, что из-за сложности систем пожарной безопасности «СКА Арены» на устранение недостатков и недоработок потребуется значительное время.

«Я не думаю, что это провал для СКА. Наверняка ещё нужно какие-то работы закончить на стадионе, чтобы полноценно ввести в эксплуатацию. Ну, в предстоящем сезоне кто-то немножко не попадёт на хоккей, а в Питере любят хоккей. Здесь ничего страшного не произошло. Надо спокойно выходить из ситуации.

Когда арену введут в эксплуатацию, то её можно будет назвать лучшей в Европе, почему нет? 100% она будет лучшей в Европе», – цитирует Кожевникова «Советский спорт».

Материалы по теме
Почему СКА не будет играть на «СКА Арене». Причина не одна, их гораздо больше
Почему СКА не будет играть на «СКА Арене». Причина не одна, их гораздо больше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android