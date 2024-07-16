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Ведущий защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг может пропустить весь следующий сезон НХЛ

Ведущий защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг может пропустить весь следующий сезон НХЛ
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Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что у защитника Тори Крюга диагностированы предартритные изменения в левой лодыжке. Травма является совокупным результатом перелома кости, полученного ранее в его игровой карьере.

Крюг будет работать над реабилитацией травмы с помощью нехирургических вмешательств в течение следующих 6-8 недель. По истечении этого времени врачи проведут повторное обследование, чтобы определить, потребуется ли операция. Официально считается, что Крюг выбыл на неопределённый срок, и, если потребуется операция, он может пропустить весь сезон-2024/2025.

В прошлом сезоне 33-летний защитник провёл 77 матчей регулярного чемпионата, набрав 39 (4+35) очков и 32 минуты штрафа. Всего за карьеру Крюг провёл 778 игр регулярного сезона, включая выступления за «Бостон» и «Сент-Луис», набрав в общей сложности 483 (89+394) очка и 374 минуты штрафа.

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