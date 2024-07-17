Егор Чинахов прокомментировал выпуск «Коламбусом» матрёшек с его лицом

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов высказался о выпуске матрёшек с его лицом. Также именные матрёшки были сделаны с изображением защитника Ивана Проворова и нападающих Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова. Напомним, коллекция матрёшек вышла в начале апреля 2024 года. Российские хоккеисты расписались на подарочных коробках.

«Принесли матрёшки, рассказали такую историю, все фанаты были рады. Мы тоже были довольны, всё же для болельщиков», — цитирует Чинахова ТАСС.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний Чинахов провёл 53 встречи в регулярном чемпионате, в которых забросил 16 шайб и отдал 13 голевых передач, набрав в общей сложности 29 баллов за результативность.