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Журналистка The Hockey News предположила, кто может играть в центре звена Овечкина

Журналистка The Hockey News предположила, кто может играть в центре звена Овечкина
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Журналистка сайта The Hockey News Сэмми Сильбер оценила, кто может играть в центре звена российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Легко предположить, что это будет Пьер-Люк Дюбуа, который стал крупным приобретением команды этим летом, но ничего не гарантировано, и главный тренер Спенсер Карбери не обещает, что это произойдёт. Сам Карбери с нетерпением ждёт возможности поработать с молодым центрфорвардом, чтобы раскрыть его потенциал и помочь ему сохранить стабильность. В прошлом сезоне мы увидели, насколько большое влияние Карбери может оказывать на своих игроков.

Однако иногда «химии» не хватает. Возможно, Дюбуа лучше подходит и лучше работает рядом с Коннором Макмайклом или Сонни Милано. Если это так, то Дилан Строум, который хорошо вписался в звено Овечкина за время его пребывания в Вашингтоне, продолжит помогать ему в центре», — написала Сильбер.

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