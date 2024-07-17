Плющев: возможно, «СКА Арена» будет одной из лучших в мире, но не прям уж совсем супер

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о переезде СКА из «СКА Арены» в Ледовый дворец на сезон-2024/2025.

«Есть на это причины, которые не всегда связаны с широким обсуждением. Я не думаю, что это повлияет сильно на посещаемость и интерес к команде СКА. Петербургский болельщик отработан, прошёл огонь, воду и медные трубы. Я думаю, посещаемость уж точно не вызывает никаких опасений. Возможно, после введения в эксплуатацию «СКА Арена» будет одной из лучших в мире, но не прям уж совсем супер. Я не совсем хорошо видел эту арену, поэтому тяжело сказать», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, в начале июня 2024 года произошло возгорание чаши спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, площадь пожара составила около 225 кв. м. Предварительная причина — неисправность проводки.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).