БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов: КХЛ нужно становиться второй НХЛ, которой разрешается практически всё

Михайлов: КХЛ нужно становиться второй НХЛ, которой разрешается практически всё
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об уходе КХЛ из-под эгиды Международной федерации хоккея (ИИХФ).

— Эта идея мне понятна. В условиях, когда ИИХФ штампует законы против наших хоккеистов, нет смысла держаться этой организации. У нас столько лет нахваливали НХЛ за то, что она не подчиняется ИИХФ и гнёт свою линию. Давайте попробуем пойти по этому пути.

— Высказываются опасения, что, когда Россия вернётся на мировую арену, ИИХФ не допустит игроков КХЛ к чемпионатам мира и Олимпиадам.
— Это крайне нежелательный сценарий. Мне как хоккеисту, который все свои годы отдал не только клубу, но и сборной, невозможно в него поверить. У нас есть возможности его избежать.

Во-первых, это отличный стимул для КХЛ — развиваться, набирать вес и становиться второй НХЛ, которой со стороны ИИХФ разрешается практически всё. Во-вторых, особую роль должна сыграть ФХР. Федерация остаётся под крылом ИИХФ. Значит, КХЛ обязана наладить такие отношения с ФХР, которые защитят интересы сборных России, — сказал Михайлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, КХЛ остаётся в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР.

Материалы по теме
Кожевников: сравнивать НХЛ и КХЛ — ошибка. Там больше игр — выше прибыль, у нас — убытки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android