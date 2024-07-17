Михайлов: КХЛ нужно становиться второй НХЛ, которой разрешается практически всё

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об уходе КХЛ из-под эгиды Международной федерации хоккея (ИИХФ).

— Эта идея мне понятна. В условиях, когда ИИХФ штампует законы против наших хоккеистов, нет смысла держаться этой организации. У нас столько лет нахваливали НХЛ за то, что она не подчиняется ИИХФ и гнёт свою линию. Давайте попробуем пойти по этому пути.

— Высказываются опасения, что, когда Россия вернётся на мировую арену, ИИХФ не допустит игроков КХЛ к чемпионатам мира и Олимпиадам.

— Это крайне нежелательный сценарий. Мне как хоккеисту, который все свои годы отдал не только клубу, но и сборной, невозможно в него поверить. У нас есть возможности его избежать.

Во-первых, это отличный стимул для КХЛ — развиваться, набирать вес и становиться второй НХЛ, которой со стороны ИИХФ разрешается практически всё. Во-вторых, особую роль должна сыграть ФХР. Федерация остаётся под крылом ИИХФ. Значит, КХЛ обязана наладить такие отношения с ФХР, которые защитят интересы сборных России, — сказал Михайлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, КХЛ остаётся в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР.