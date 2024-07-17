San Jose Hockey Now: Джо Павелски мог вернуться в «Сан-Хосе»

Североамериканский журналист Шэн Пен в статье на сайте San Jose Hockey Now рассказал, что 40-летний нападающий Джо Павелски, который накануне объявил о завершении карьеры, мог вернуться в «Сан-Хосе Шаркс», за который провёл 963 матча.

«Я немного говорил с генеральным менеджером «Сан-Хосе» Майком Гриром. Похоже, у них дела идут неплохо, учитывая их выбор на последних драфтах. 13 замечательных лет в Сан-Хосе. Это особое место. Там всегда будет часть меня. Однако я придерживался плана завершить карьеру. Сейчас для нас как для семьи просто замечательное время. Думаю, я был готов отойти от игры», — заявил Павелски.

Отмечается, что Павелски мог быть наставником для молодых хоккеистов, выбранных на драфтах, — Маклина Селебрини и Уилла Смита.

Американский нападающий бо́льшую часть карьеры провёл за «Сан-Хосе». В 2003 году форвард был выбран «акулами» в седьмом раунде под общим 205-м номером.