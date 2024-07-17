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Сильбер ответила, может ли «Вашингтон» убрать Овечкина с позиции защитника в большинстве

Сильбер ответила, может ли «Вашингтон» убрать Овечкина с позиции защитника в большинстве
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Журналистка сайта The Hockey News Сэмми Сильбер ответила на вопрос, может ли «Вашингтон Кэпиталз» убрать российского форварда Александра Овечкина с позиции защитника при розыгрыше большинства команды.

«Я не думаю, что Овечкин сразу же уйдёт с этой позиции. Я думаю, Кирк Мюллер (помощник главного тренера «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») посмотрит, как Пьер-Люк Дюбуа и другие игроки будут работать с Овечкиным, а затем группа начнёт действовать исходя из этого.

После тяжёлого начала прошлого сезона «Вашингтон» закончил с лучшей игрой в большинстве во второй половине, так что дела шли в гору. Тем не менее нет причин убирать Овечкина с этой позиции, хотя наличие Чикрана в составе даёт возможность переместить Овечкина в другое место.

Это будет выжидательная ситуация перед тренировочным лагерем. Спенсер Карбери отметил, что игра в большинстве будет вопросом для клуба. Но я не вижу полномасштабной реструктуризации прямо сейчас», — сказано в статье.

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